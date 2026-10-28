НЛО по версии синоптиков: метеоролог объяснил природу «тарелки» в небе над Дмитровом

Необычное зрелище довелось наблюдать жителям Дмитровского округа: над городом повисло облако, своими очертаниями напоминавшее огромную летающую тарелку. Снимки и ролики с загадочным объектом быстро разлетелись по местным пабликам, вызвав оживленные споры, сообщил REGIONS.

Фото: [ t.me/dmitrov_gorod ]

В комментариях пользователи с иронией предположили, что стали свидетелями прилета инопланетного корабля.

«Вы это видели? Настоящее НЛО над Дмитровом!», «Пришельцы прилетели!» — писали взволнованные очевидцы в комментариях.

Однако метеорологи не видят в этом ничего внеземного. По словам специалиста Ивана Борисова, жители Дмитрова наблюдали лентикулярное, или линзовидное, облако. Именно такая тарелкообразная форма и заставляет людей принимать его за НЛО.

«Лентикулярные облака образуются, когда воздушный поток встречает на своем пути препятствие и начинает его обтекать, создавая волновые движения в атмосфере. На гребне такой волны, где воздух поднимается и охлаждается, происходит конденсация влаги, и образуется облако уникальной формы», — пояснил специалист.

Обычно подобные облака встречаются в горах, но при определенных атмосферных условиях могут возникать и над равнинами, в том числе в Подмосковье. Причина их появления — волновое движение воздуха, которому способствуют мощные горизонтальные потоки и повышенная влажность.

Формируются лентикулярные облака на высоте от 2 до 15 километров. Их отличает кажущаяся неподвижность: облако словно зависает в небе, хотя воздух непрерывно проходит сквозь него. Эта «статичность» вместе с необычной формой и вводит наблюдателей в заблуждение.

Метеорологи поясняют: появление таких облаков нередко говорит о приближении атмосферного фронта или о сильном переносе воздуха из дальних районов. Зрелище впечатляющее, но совершенно безопасное — никаких катаклизмов оно не предвещает.

Ранее сообщалось, что необычный мираж украсил небо над Черноголовкой.