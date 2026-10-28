Подмосковная шпажистка стала серебряным призером на всероссийских соревнованиях в Москве
Подмосковная шпажистка стала призером на всероссийских соревнованиях
Фото: [Федерация фехтования России]
Подмосковная спортсменка Татьяна Гудкова (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 4, Чехов) завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию, которые прошли 26 октября в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она стала призером в личном первенстве на шпагах. На первом месте оказалась Айзанат Муртазаева (Москва), на третьем — Яна Бекмурзова (Москва) и Милен Бавуге Хабимана (Москва).
Отметим, что состязания прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.