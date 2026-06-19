ИИ составил рейтинг самых красивых игроков ЧМ: Де Поль на первом месте, Криш — только 45-й

Компания, специализирующаяся на работе с искусственным интеллектом, проанализировала внешность 150 самых популярных футболистов, выступающих на чемпионате мира, сообщает RMC Sport. ИИ определил самых красивых игроков на основании «золотого сечения», показывающего гармонию лица.

Первое место с рейтингом 74,18% занял полузащитник сборной Аргентины и «Интер Майами» Родриго Де Поль. Второе место занял форвард сборной Германии Кай Хаверц (74,10%), третья позиция в списке у английского вингера Нони Мадуэке (73,29%).

Далее с небольшим отставанием следуют египтянин Мохамед Салах, бразилец Эндрик и кореец Сон Хын Мин.

Признанный «красавчик» Криштиану Роналду занял только 45-е место. В компании, проводившей исследование, пояснили, что «золотое сечение» анализирует только пропорции лица, но не обращает внимания на стиль или харизму, поэтому капитан сборной Португалии оказался так низко в списке.

Ранее Криштиану Роналду попал под огонь критики после того, как португальцы на старте чемпионата мира не смогли обыграть команду ДР Конго (1:1).