ИИХФ не включила россиянина Барбашева в поздравительную открытку «Вегасу»

Международная федерация хоккея (ИИХФ) поздравила клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» с завоеванием Кубка Стэнли. На постере были изображены хоккеисты клуба в цветах их национальных сборных, но среди них не оказалось россиянина Ивана Барбашева.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что не считает этот факт дискриминацией, так как на постере всего 12 игроков, примерно половина команды.

«Голлден Найтс» впервые в своей 6-летней истории стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

Иван Барбашев, перейдя в состав «рыцарей» в дедлайн, оказался одним из ключевых игроков команды. Он играл в первом звене нападения вместе с Джо Айкелом и Джонатаном Маршессо. Причем до его появления тренерский штаб «Вегаса» никак не мог подобрать подходящих партнеров для своей главной звезды – Айкела.

Россиянин стал пятым бомбардиром клуба в плей-офф (девятым во всей лиге), набрав 18 (7+11) очков.

Барбашев завоевал второй Кубок Стэнли в карьере. Первый трофей он поднял над головой, когда победил с «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.