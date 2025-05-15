Илья Авербух извинился за свои слова о Лизе Арзамасовой

Илья Авербух принес публичные извинения Елизавете Арзамасовой. В своем видеообращении он связал неоднозначную реплику о своей супруге с сильной усталостью. 51-летний организатор ледовых представлений попытался разъяснить, что именно он имел в виду.

Напомним, серебряный медалист Олимпийских игр познакомился с Арзамасовой на телешоу «Лед и пламень». Тогда актрисе было всего 15, а ему — 37 лет. Недавно в интервью Ксении Собчак Авербуху был задан вопрос о его ощущениях от того, что он помнит свою жену почти ребенком.

В ответ Авербух заявил, что в 15 лет девушка уже не ребенок, а сформировавшаяся личность. Эта фраза вызвала шквал критики в социальных сетях.

В связи с разгоревшимся скандалом Авербух записал видеообращение, подчеркнув, насколько опасным может быть даже одно неосторожное высказывание.

«Я сказал безответственную глупость», — признал Авербух.

Хореограф уверил общественность, что в его словах не было никакого сексуального подтекста. Он пояснил, что неудачно выразился, желая подчеркнуть личностную зрелость Лизы в тот период. По словам Ильи, уже в 15 лет она выделялась самостоятельностью, красотой и трудолюбием.

Авербух признал, что совершил серьезную ошибку. Он акцентировал внимание на том, что их отношения с Арзамасовой начались лишь много лет спустя, когда они оба были взрослыми людьми. Пара объявила о своем романе летом 2020 года, а в декабре того же года сыграла свадьбу.

Илья выразил глубокое сожаление о выбранной формулировке, которая вызвала волну возмущения. Спортсмен заявил, что на долгое время воздержится от интервью.

Ранее психолог объяснила скандальное заявление Ильи Авербуха о 15-летней Лизе Арзамасовой.