15-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко попалась на допинге: ей грозит дисквалификация

Надежда Понтелеенко, которая заняла первое место на первенстве России по фигурному катанию, сдала допинг-пробу с положительным результатом. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

15-летняя девушка в конце прошлогоднего сезона сдала допинг-пробу, которая оказалась положительной. Это произошло в апреле 2024 года во время турнира в Казани. Информированные источники журналистов считают, что именно это стало причиной того, что фигуристка приостановила свою карьеру и не выступает в новых чемпионатах.

«Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит», — оправдывала она свое отсутствие на льду.

В действительности все заметно проще: Понтелеенко была уличена в положительной допинг-пробе, ее может ожидать наказание в виде дисквалификации на какое-то время. По информации издания, эта спортсменка не одинока, и у РУСАДА есть претензии к другим спортсменам из этого же вида спорта по поводу возможного приема допинга.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Овечкин, который выступает в США за команду «Вашингтон Кэпиталз», получил травму. За счет этого он пропустил часть матча, поскольку не смог продолжать игру.