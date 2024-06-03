Илья Бронштейн и Василий Кузнецов наградили лучших руководителей подмосковных парков за прошлый год
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО]
В парке «Елочки» в городском округе Домодедово состоялась церемония награждения лучших руководителей парков по результатам оценки деятельности по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга населения на парковых территориях Подмосковья в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта Московской области.
Отмечается, что данная премия вручалась ведомством впервые и состоялась в рамках областного фестиваля «Город танцует в парках». Лучших руководителей подмосковных парков наградили по итогам работы за 2023 год на основании рейтинга Министерства культуры и туризма Московской области «Деятельность по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга населения на парковых территориях Московской области».
Примечательно, что работа оценивалась по четырем показателям: исполнение парками городского округа еженедельного (системного) расписания; реализация плана общеобластных мероприятий ведомства; наличие сервисов и оказание услуг в парках; информационная открытость в сети Интернет.
«Именно для того, чтобы в парки стремились люди разных возрастов и увлечений, мы и создавали систему рейтингования наших парков и поощрения их самых активных руководителей. Эту премию мы вручаем впервые тем руководителям парковых территорий, которые максимально включились в совместную работу. Будем продолжать поддерживать тех, кто заинтересован в результате», — подчеркнул глава ведомства Василий Кузнецов.