Им надоело? Названа причина усталости игроков сборной России по футболу
Карпин: российские футболисты выгорают без международных турниров
Товарищеская встреча между сборными России и Никарагуа, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Однако, несмотря на положительный результат, качество игры вызвало разочарование у части болельщиков. Как сообщает профильное издание, футболисты испытывают нарастающую усталость, связанную с проведением матчей без возможности участия в официальных международных турнирах, пишет Новосвят.
За четыре года отстранения национальная команда провела 27 игр, лишенных турнирной мотивации. Журналисты отмечают, что спортсмены не могут открыто говорить об отсутствии стимула, опасаясь потери места в сборной. При этом в сложившейся ситуации есть и положительные стороны: возможность ротации состава, дебют тридцатилетнего голкипера Антона Митрюшкина и неизменная поддержка трибун.
Главный тренер Валерий Карпин разделил прошедшие четыре года на три этапа. По его словам, изначально в коллективе наблюдалось непонимание сложившейся ситуации, затем последовало принятие условий, а сейчас матчи превратились в рутину. Наставник признал, что с каждым разом мотивировать игроков становится все сложнее.