Товарищеская встреча между сборными России и Никарагуа, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Однако, несмотря на положительный результат, качество игры вызвало разочарование у части болельщиков. Как сообщает профильное издание, футболисты испытывают нарастающую усталость, связанную с проведением матчей без возможности участия в официальных международных турнирах, пишет Новосвят .

За четыре года отстранения национальная команда провела 27 игр, лишенных турнирной мотивации. Журналисты отмечают, что спортсмены не могут открыто говорить об отсутствии стимула, опасаясь потери места в сборной. При этом в сложившейся ситуации есть и положительные стороны: возможность ротации состава, дебют тридцатилетнего голкипера Антона Митрюшкина и неизменная поддержка трибун.

Главный тренер Валерий Карпин разделил прошедшие четыре года на три этапа. По его словам, изначально в коллективе наблюдалось непонимание сложившейся ситуации, затем последовало принятие условий, а сейчас матчи превратились в рутину. Наставник признал, что с каждым разом мотивировать игроков становится все сложнее.