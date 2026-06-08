«Охота на наследство»: в Кузбассе коллекторы нацелились на подростков после смерти их отца

В Кузбассе банки попытались взыскать долги с двух несовершеннолетних детей, оставшихся без отца. О том, как на подростков едва не нацелились коллекторы и юристы из-за финансовых обязательств их скончавшегося родителя, рассказал представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным суда, мужчина при жизни взял кредит, однако из-за болезни или возникших жизненных трудностей не успел вовремя погасить задолженность. После его смерти банкиры начали так называемую охоту на наследство — процедуру, при которой кредиторы пытаются получить причитающиеся им деньги за счет имущества, оставшегося от умершего должника.

В ходе разбирательства выяснилось, что отец не оставил детям практически никакого наследства: у него не было ни жилья, ни машины, ни каких-либо ценных вещей. Подросткам достались пустые банковские карты с нулевым остатком на счетах, сообщил Бушуев.

«Никакого имущества за умершим заемщиком не зарегистрировано, а дети наследодателя в права наследования не вступили», — рассказывает Бушуев.

По данным Бушуева, кредитная организация все равно пыталась сделать юных наследников виновными в образовавшейся задолженности и принудить их платить по чужим долгам, утверждает представитель суда. Однако судьи внимательно изучили все обстоятельства дела и встали на защиту несовершеннолетних. Суд запретил банку взыскивать с них денежные средства по обязательствам умершего отца, резюмировал Алексей Бушуев.

«В результате суд отказал банку в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по кредитному договору», — подытожил Алексей Бушуев.

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