Теннисистка из Подмосковья Мирра Андреева победила на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающей встрече турнира 8-я ракетка мира, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, взяла верх над польской спортсменкой Майей Хвалиньской, занимавшей 114‐ю строчку мирового рейтинга. Стоит отметить, что ранее Хвалиньская сумела одолеть еще одну теннисистку из Подмосковья — Диану Шнайдер — в полуфинальной стадии соревнований.

Победа на «Ролан Гаррос» стала для 19‐летней Андреевой первым триумфом на турнирах Большого шлема. При этом ее достижение позволило ей занять место в четверке самых юных финалисток в истории французского турнира.

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