Спрос на строительство бань и бассейнов в Подмосковье вырос более чем в 2,5 раза

С приходом тепла жители Московской области активно принялись за обустройство загородных участков. Как сообщили аналитики «Авито Услуг», одним из лидирующих направлений дачного строительства стало возведение бань и бассейнов, передает портал REGIONS .

В апреле–мае 2026 года интерес к строительству бассейнов увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с февралем–мартом, а спрос на установку банных печей вырос вдвое.

«Теплый период подталкивает владельцев участков к решению, которое еще недавно могло откладываться, а теперь воспринимается как приоритетное вложение в комфорт», — пояснили эксперты.

Также на 92% вырос интерес к финским саунам с сухим жаром (100–120°C, влажность до 15%), которые легче переносятся, чем традиционная русская баня. Среди классических вариантов лидирует сибирская баня (+32%) с печью-закрытой каменкой, а спрос на солевые сауны увеличился на 7%. Кроме того, на 72% вырос интерес к модульным баням — готовым конструкциям, которые собирают на участке за короткое время.