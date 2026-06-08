«Не утонем, так задохнемся»: Белово борется с двумя бедствиями сразу

Кузбасский город, который до сих пор не может справиться с подтоплениями жилых домов, теперь страдает еще и от едкого дыма, идущего с местной свалки. Белово заволокло мерзким тошнотворным смогом, жалуются местные жители в социальных сетях, сообщил VSE42.RU .

По словам горожан, источником зловония является полигон твердых бытовых отходов. Из-за этого, указывают они, на улице стало сложно дышать. Особенно тяжелая ситуация сложилась ближе к ночи — жженым пластиком, подчеркивают беловчане, воняло на весь город.

«Дышать нечем», «Не утонем, так задохнемся», «Окна открыть невозможно», — жалуются беловчане.

В региональном управлении МЧС предоставили официальную информацию. Как сообщили в ведомстве, вызовов именно на свалку в воскресенье, 7 июня, не поступало — спасатели в тот день тушили только мусорные контейнеры, уточняется в сообщении.

По данным издания, проблема со свалочным дымом для Белова вовсе не нова. Еще в апреле на портале «Кузбасс Онлайн» местные жители высказывали недовольство тем, что на полигоне твердых бытовых отходов периодически сжигают мусор открытым пламенем. Причем эта практика, по их словам, продолжается уже долгие годы, говорится в публикации.

В ответ на жалобы граждан мэрия Белова в мае информировала, что работы по профилактике возгораний на полигоне, а также их тушению в случае возникновения проводятся на регулярной основе, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в Химках прошла экологическая акция для детей.