В Московской области дали прогноз пожарной опасности в лесах на 8–10 июня

По данным комитета лесного хозяйства Московской области, 7 июня на землях гослесфонда региона возгораний выявлено не было.

Прогноз на ближайшие дни указывает на сохранение заметной угрозы лесных пожаров. Так, 8 июня на всей территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности.

На следующий день, 9 июня, этот уровень сохранится на большей части области, тогда как в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах прогнозируется более низкий — II класс.

Аналогичная картина ожидается и 10 июня: преимущественно III класс по региону, а в Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Ногинском лесничествах — II класс.

Погодные условия в этот период будут способствовать поддержанию пожароопасной обстановки: днем температура воздуха составит от +25 до +33 °C, в ночные часы — от +13 до +18 °C. При этом синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков.

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