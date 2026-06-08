Ушел в черном и исчез: 16-летний россиянин не выходит на связь уже третьи сутки — поиски продолжаются

В Кемерове третьи сутки продолжаются поиски 16-летнего подростка, который ушел из дома и бесследно пропал. Об этом в понедельник, 8 июня, проинформировали добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Кузбассе на своем официальном форуме, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации волонтеров, подросток покинул свое жилье в субботу, 6 июня. С того самого момента о его местонахождении нет никаких известий — он исчез, не оставив вестей о себе, говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: как уточняется в публикации, подросток был одет в черную одежду: черная кофта, черные шорты, черные кроссовки. Поисковые мероприятия продолжаются, волонтеры призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении юного кемеровчанина, незамедлительно сообщить об этом на горячую линию отряда.

Согласно данным волонтеров, ранее в области пропал 14-летний подросток, который был найден живым и здоровым.

Ранее сообщалось, что сын пропавшей Ирины Усольцевой узнал о новом этапе поисковой операции из новостей и хочет помочь.