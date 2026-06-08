Колючие кусты вместо спасательного круга: почему надувная лодка чуть не стала гробом для троих смельчаков в Кузбассе

В Кузбассе остров на реке едва не стал местом гибели для трех человек, оказавшихся на нем после крушения лодки. Подробности инцидента раскрывает пресс-служба Агентства по защите населения и территории области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в районе поселка Улус группа любителей экстремального отдыха отправилась сплавляться на обычной надувной резиновой лодке. Неожиданно для самих путешественников бурное речное течение начало одерживать верх над их плавсредством, сообщается в информации агентства.

Судно прибило к колючим кустам, растущим прямо посреди реки, и в результате лодка получила пробоину — начала давать течь, уточняют в ведомстве. Таким образом, люди оказались в ловушке: они застряли на небольшом островке, не имея возможности выбраться оттуда собственными силами.

На поступивший вызов незамедлительно отправились профессиональные спасатели из Междуреченского отряда. Им удалось обнаружить людей, после чего сотрудники МЧС пересадили пострадавших в свою лодку и доставили их на берег целыми и невредимыми, сообщает пресс-служба.

По данным агентства, медицинская помощь никому не потребовалась. Несмотря на время, проведенное на острове в экстремальных условиях, никто из троих не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Оби перевернулась лодка с восемью пассажирами.