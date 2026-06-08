Сафонов назвал себя «мужем успешного человека»

«Слушайте, это труд на самом деле. Это постоянная работа. Я понимаю, что как муж такого успешного человека не могу ударить в грязь лицом. Я должен держать планку высоко. Так, как подняла ее моя жена, — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк поженились в 2025 году в Париже. Об их отношениях стало известно еще в 2022 году. Пара познакомилась во время перелетов «Краснодара», за который тогда Матвей выступал. Марина же работала стюардессой на чартерных рейсах клуба. Блогерством девушка занялась уже после того, как у нее завязался роман с Сафоновым.

Футболист расстался со своей первой супругой Анастасией Казачек и долго судился по поводу алиментов. От первого брака у Сафонова осталась дочь Майя.

Ранее Марина Кондратюк рассказала, каково быть женой известного футболиста.