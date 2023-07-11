Импровизированный концерт для участников СВО прошел под окнами госпиталя в Балашихе
Фото: [Светлана Калачева]
Участники волонтерского движения «Чемодан добра» устроили концерт для участников СВО из Богородского округа, которые проходят реабилитацию в филиале Главного военного клинического госпиталя в Балашихе.
Как сообщает интернет-издание «Богородские вести», движение организовала компания «Урал», которая производит автомагнитолы и акустику для машин. Активисты приехали к медучреждению на автомобиле, оборудованном мощной акустической аппаратурой, и порадовали бойцов композициями любимых артистов. Также зрителям вручили сувениры.
Ранее аналогичная акция прошла в клиническом городке Химок. По словам директора по маркетингу компании «Урал» Максима Ульянова, члены движения активно оказывают поддержку военнослужащим.
«Кроме этого, у нас есть проекты непосредственной отправки гуманитарной помощи на фронт, но также много мероприятий мы проводим на территории наших госпиталей и реабилитационных центров», – рассказал Ульянов.