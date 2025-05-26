«Иначе тебя просто съедят»: Мирра Андреева рассказала, как справиться с давлением зрителей на «Ролан Гаррос»

Сильнейшая российская теннисистка, шестая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, как справляется с давлением трибун на «Ролан Гаррос».

Она вспомнила, что в прошлом году уже играла на «Ролан Гаррос» против француженки и была готова к тому, что зрители будут поддерживать только ее соперницу.

По словам 18-летней теннисистки, главное ­— осознать, что своим поведением ты ничего не изменишь, поэтому не стоит вступать в споры с командой или судьей.

«Если реагировать на трибуны, пользы это не принесет. Они могут просто тебя съесть», — сказала Андреева.

В первом круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграет с испанкой Кристиной Букшей, которая занимает 98-е место в рейтинге WTA. Прежде теннисистки между собой не встречались.

Ранее теннисистка Дарья Касаткина сменила российское гражданство на австралийское.