Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское

Российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила в социальной сети X о том, что получила разрешение на постоянное проживание в Австралии и планирует сменить спортивное гражданство на австралийское.

Как пояснила спортсменка, ее заявление на получение постоянного вида на жительство было принято правительством Австралии. Касаткина призналась, что чувствует себя здесь как дома.

«Я люблю бывать в Мельбурне и жду не дождусь возможности обустроить здесь свой дом. Я с гордостью сообщаю, что отныне буду представлять мою новую родину, Австралию, в моей профессиональной карьере», — написала Касаткина.

Она добавила, что решении переехать в Австралию далось ей не легко. Касаткина поблагодарила семью, тренеров и всех, кто до сих пор поддерживал ее в «теннисном путешествии».

«Безусловно, не все в этом Я всегда буду уважать и глубоко ценить свои корни, однако я счастлива начать новую главу моей карьеры и мою жизнь под австралийским флагом», — добавила спортсменка.

Возраст Касаткиной — 27 лет. Она занимает 12-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Среди российских теннисисток выше неё только Мирра Андреева, занимающая 6-е место.

На счету россиянки восемь побед на международных турнирах WTA. В 2021 году она в составе сборной России стала чемпионкой Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее сообщалось, что после поражения на турнире в Майами на россиянку Мирру Андрееву обрушился хейт. Спортсменка в 1/16 финала турнира WTA 1000 уступила представительнице США Аманде Анисимовой со счетом 6:7, 6:2, 3:6. Сама 17-летняя спортсменка отреагировала на волну хейта спокойно.