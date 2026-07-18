Инфантино заявил, что они с Трампом объединили мир

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на совместной конференции с президентом США высоко оценил роль американского лидера в проведении чемпионата мира по футболу.

«Американская мечта, мистер президент, стала реальностью. Мы объединили мир. Вам не нужно, чтобы люди делали вам комплименты, мистер президент, но без вас этот чемпионат мира не имел бы такого невероятного успеха», —заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Турнир был отмечен рядом скандалов. В частности, всеобщее возмущение вызвало вмешательство Дональда Трампа в футбольные дела: после его звонка Инфантино была отменена красная карточка нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

Сборная США завершила турнир на стадии 1/8 финала, проиграв Бельгии со счетом 1:4. В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании.

Ранее Дональд Трамп высказался о тактике сборной Англии в полуфинальном матче с Аргентиной.