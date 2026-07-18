Подарил квартиру и попал под статью: кому закон запрещает принимать такое жилье

Как не угодить за решетку при дарении квартиры? Агентство « Прайм » узнало у юристов, кому закон строго запрещает дарить квартиры, и какие новые правила вступили в силу. Подробности раскрыл управляющий партнер Адвокатского бюро K&K Partners Артемий Куприянов.

Эксперт напомнил о железном правиле из Гражданского кодекса. Дарить недвижимость дороже 3 тысяч рублей нельзя госслужащим, силовикам, судьям, врачам и учителям, если подарок связан с их работой. Такая сделка не просто аннулируется, но и грозит уголовным делом за коррупцию.

Опасности поджидают и обычных граждан. Если у одаряемого большие долги, подаренную квартиру могут отобрать при банкротстве и пустить с молотка. А если банкротом в течение года станет сам даритель, сделку оспорят и имущество вернут кредиторам.

Отдельная головная боль — семейная недвижимость. Муж не может единолично подарить квартиру, купленную в браке, даже если он единственный собственник в документах. Жилье по умолчанию общее, поэтому обязательно нотариальное согласие супруги.

Главное новшество касается оформления. С конца 2024 года все договоры дарения квартир между гражданами требуют обязательного похода к нотариусу. Раньше это правило работало только для долей, а теперь касается любого жилья. Без нотариуса Росреестр сделку не зарегистрирует.

Также юрист советует крепко подумать, прежде чем записывать квартиру на ребенка. Потом продать или обменять эту недвижимость без разрешения органов опеки будет почти нереально.

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