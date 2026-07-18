Насмерть сбил и скрылся: две женщины погибли под колесами снегоболотохода на Сахалине

Ночная трагедия разыгралась на берегу Охотского моря в Сахалинской области. Водитель на мощной технике насмерть сбил двух женщин и бросил их умирать, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Все случилось около часа ночи на прибрежной полосе залива Мордвинова, неподалеку от села Охотское Корсаковского района. По предварительным данным Госавтоинспекции, мужчина за рулем квадроцикла «Велес» без номерных знаков вылетел на отдыхавших женщин. Удар был такой силы, что 42-летняя и 58-летняя пострадавшие скончались от травм еще до прибытия медиков.

Однако позже следователи уточнили: речь идет не просто о квадроцикле, а о снегоболотоходе. Водитель же повел себя подло — сразу после наезда он нажал на газ и исчез в темноте. Сейчас его разыскивают.

Против скрывшегося лихача уже завели уголовное дело. Статья — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Сыщики восстанавливают полную картину случившегося и просят возможных свидетелей ночного ЧП откликнуться.

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