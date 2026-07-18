Трамп был удивлен тактикой сборной Англии

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино высказался об игре сборной Англии в полуфинале чемпионата мира против Аргентины (1:2).

Англичане открыли счет в начале второго тайма, после чего всей командой отошли в оборону. В итоге команда Томаса Тухеля не смогла сдержать напор аргентинцев и в концовке пропустила два мяча.

Трамп рассказал, что знаком с капитаном сборной Англии Харри Кейном, поскольку играет с ним в гольф. Президент США был удивлен тем, что нападающему пришлось отрабатывать в обороне.

«Думаю, они, возможно, допустили ошибку, сделав его игроком обороны. Но что я понимаю в футболе? Они вышли вперед, взяли своего лучшего игрока и поставили его в защиту. Нужно быть немного более наступательными, верно? Но нет, я не буду это комментировать. Послушайте, что я понимаю в тренерской работе?», — сказал Дональд Трамп.

Англия сыграет в матче за третье место с Францией. Аргентина и Испания поборются за Кубок мира в финале.

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