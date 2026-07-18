Синоптики пообещали Москве ясную субботу с ночным похолоданием до +6
Гидрометцентр: в Москве 18 июля будет ясно, без осадков и до +27 градусов
Фото: [Парусная регата «Кубок патриотов» среди юношей и девушек на Пироговском водохранилище в Мытищах/Медиасток.рф]
Суббота, 18 июля, порадует москвичей и жителей области спокойной и ясной погодой. Свежие данные обнародовал Гидрометцентр России.
Синоптики обещают, что день пройдет без дождей и при комфортной летней температуре. В столице воздух прогреется до отметок в +25…+27 градусов. По области разброс составит от +22 до +27.
А вот ночь напомнит о контрастах июля. В Москве похолодает до +6 градусов, в Подмосковье столбики термометров и вовсе могут приблизиться к +5. Ветер при этом будет дуть слабо. Атмосферное давление установится на уровне 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Московский регион вернется по-настоящему летняя погода.