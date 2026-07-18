Синоптики пообещали Москве ясную субботу с ночным похолоданием до +6

Синоптики обещают, что день пройдет без дождей и при комфортной летней температуре. В столице воздух прогреется до отметок в +25…+27 градусов. По области разброс составит от +22 до +27.

А вот ночь напомнит о контрастах июля. В Москве похолодает до +6 градусов, в Подмосковье столбики термометров и вовсе могут приблизиться к +5. Ветер при этом будет дуть слабо. Атмосферное давление установится на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Московский регион вернется по-настоящему летняя погода.