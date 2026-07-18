ФИФА утвердила продолжительность перерыва в финале чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила о том, что перерыв в финальном матче чемпионата мира продлится не более 17 минут. Ранее озвучивались опасения, что перерыв может затянуться до получаса из-за насыщенной концертной программы.

В перерыве финального матча, который пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке, выступят Мадонна, Джастин Бибер, Шакира и южнокорейская группа BTS. Предполагается, что выступления звезд займут 11 минут. Еще шесть минут уйдет на установку и демонтаж сцены, а также на полив поля. Таким образом, длительность перерыва составит 17 минут, что всего на две минуты больше стандартного 15-минутного перерыва.

В финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Для аргентинцев это будут уже седьмой финал в истории, из предыдущих шести они выиграли три. Испанцы один раз становились чемпионами мира.

Матч будет обслуживать словенская бригада судей. Главный арбитр Славко Винчич разрыдался, узнав о назначении на главный матч.