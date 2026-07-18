В Московский регион вернется по-настоящему летняя погода

По словам ведущего специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, понедельник выдастся по-настоящему знойным и сухим. Осадков ждать не стоит. Днем воздух в столице прогреется до 28–30 градусов, по области разброс составит от 25 до 30. Ночь тоже не принесет долгожданной прохлады: в Москве столбики термометров покажут 15–17 градусов, а в Подмосковье — от 9 до 14.

На фоне такой погоды столичный Департамент транспорта выступил с жестким заявлением, касающимся безопасности детей. Водителей настоятельно просят не оставлять несовершеннолетних в припаркованных машинах даже на пару минут. В ведомстве объясняют: в жару салон превращается в смертельную ловушку. Температура внутри достигает критических отметок за считанные минуты, начинается острая нехватка кислорода, что создает прямую угрозу жизни.