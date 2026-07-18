Семь человек погибли при атаке дрона на склад Wildberries под Тамбовом

Трагедия произошла 18 июля в Тамбовской области. Глава региона подтвердил гибель людей в результате атаки беспилотника на складской комплекс Wildberries.

По информации властей, удар пришелся по логистическому центру в тот момент, когда там находилась ночная смена. Спасти семерых сотрудников не удалось — они погибли на месте.

Еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших экстренно доставили в больницы Котовска и Тамбова, медики оказывают им необходимую помощь.

Пожарным удалось сбить открытое пламя на территории склада, однако борьба с огнем еще продолжается. На месте работают оперативные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июля жилой дом во Владимире подвергся атаке беспилотника.