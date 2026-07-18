Эксперт назвала три тревожных сигнала при первом звонке застройщику

Проверка документов застройщика — лишь первый шаг перед покупкой жилья. Гораздо больше о компании расскажет то, как ее сотрудники общаются с будущими жильцами, выяснила « Газета.Ru ».

Руководитель отдела внедрения SteadyControl Девелопмент Ольга Мягкова пояснила: путь от первого звонка до ключей занимает от полугода до года. Все это время покупатель плотно контактирует с девелопером, и качество диалога сразу показывает, насколько прозрачной окажется сделка.

Первый тревожный звоночек — скорость обратной связи. Статистика на основе 56 тысяч консультаций говорит: более чем в половине случаев менеджер не перезванивает вовремя. Если коммуникация буксует уже на этапе знакомства, дальше получать оперативные ответы будет только сложнее.

Важен и сценарий разговора. Хороший специалист сначала собирает потребности: район, бюджет, состав семьи, желаемые сроки переезда. Когда запрос прорабатывают глубоко, 60% консультаций заканчиваются визитом в офис продаж, а 40% — осмотром стройплощадки. Если же менеджер сразу сыплет презентациями без понимания вашей ситуации, есть риск, что процесс пойдет не вокруг ваших интересов.

Эксперт советует обратить внимание на дополнительные опции. Почти половина покупателей в итоге берут кладовые, а четверть — чистовую отделку. Если менеджер сам показывает все возможности, это говорит о прозрачности. То же касается финансовых схем: когда предлагают на выбор хотя бы три ипотечные программы, 54% клиентов соглашаются на кредит. А при детальном объяснении trade-in конверсия в покупку вырастает на 17 процентных пунктов.

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