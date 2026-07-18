Ночной взрыв и пожар на базе отдыха в Мытищах: есть пострадавшие

Ночной пожар уничтожил несколько строений на базе отдыха в Мытищинском районе. О подробностях происшествия пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Shot.

ЧП случилось в ночь на 18 июля в популярном месте загородного отдыха — на базе «Троицкое». Местные жители и гости услышали громкий хлопок, после чего один из домиков моментально вспыхнул. Справиться с огнем быстро не удалось: пламя перекинулось на соседние постройки и охватило территорию в 250 квадратных метров. Полностью сбить пожар смогли лишь спустя несколько часов.

В результате инцидента есть пострадавшие. Две женщины получили травмы и были доставлены в больницу. Информация об их состоянии уточняется.

Что именно стало причиной взрыва, пока выясняют специалисты. Среди основных версий рассматриваются утечка бытового газа из баллона и короткое замыкание в старой проводке. Точку в этом вопросе поставят эксперты после осмотра места происшествия.

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