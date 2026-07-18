Все больше пар в России отказываются от традиции спать в одной постели, и общество перестает видеть в этом угрозу браку. О причинах и последствиях такого тренда « Газете.Ru » рассказала психолог и основатель Института семейной психологии Инна Мирная.

Цифры говорят сами за себя. Опросы показывают: около трети россиян не видят ничего страшного в раздельном сне, а примерно 13% пар уже практикуют такой формат. Главная причина — банальный бытовой дискомфорт. Чаще всего камнем преткновения становится храп, из-за которого многие женщины хронически не высыпаются.

По мнению эксперта, такой подход перестает быть тревожным звоночком. Напротив, пары начинают воспринимать его как инструмент для сохранения здоровья и хорошего настроения. Инна Мирная подчеркивает: важно не путать причину и внешнюю форму. Если партнеры осознанно договорились разъехаться по разным спальням, чтобы убрать раздражение и наконец-то выспаться, это может пойти отношениям только на пользу.

Однако есть и обратная сторона медали. Опасность появляется там, где раздельный сон становится способом убежать от нерешенных проблем. Если желание уйти в другую комнату продиктовано усталостью друг от друга, накопленной обидой или нежеланием разговаривать, то такая дистанция лишь закрепляет отчуждение. Партнеры рискуют потерять не только общую подушку, но и эмоциональный контакт.

Со временем такое «параллельное существование» способно разрушить даже внешне благополучный брак. Быт остается, а ощущение настоящей близости уходит. Люди все реже делятся сокровенным и все меньше интересуются чувствами спутника жизни.

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