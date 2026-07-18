Атака дрона на многоэтажку во Владимире: жильцов срочно эвакуируют

В ночь на 18 июля жилой дом во Владимире подвергся атаке беспилотника. Об инциденте в своих социальных сетях рассказал губернатор области Александр Авдеев, пишет ТАСС .

Глава региона уточнил, что один из дронов врезался прямо в квартиру многоэтажки. От удара в помещении начался пожар. На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы.

Сейчас спасатели организовали вывод людей из здания, чтобы обезопасить их от огня и возможных последствий. К счастью, по первым докладам с места ЧП, обошлось без жертв и раненых.

Губернатор также отметил, что открытое пламя уже полностью потушено. Специалисты продолжают работать на месте, оценивая масштаб повреждений и выясняя все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, как действовать при атаке БПЛА: нужно уйти с открытого пространства в капитальное здание, подвал или подземный переход, держаться подальше от окон, не пользоваться телефоном и не пользоваться лифтом; при необходимости покинуть машину и укрыться. Нельзя подходить к обломкам дрона. В «тревожном чемоданчике» должны быть документы, деньги, вода, еда, аптечка, средства гигиены и связи — лучше подготовить его заранее.