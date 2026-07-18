Собянин отчитался об отражении массированного налета БПЛА на столичный регион

Вечером 17 июля московский регион подвергся беспрецедентной воздушной атаке. Она продолжалась до утра 18 июля. О ее отражении в своем канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, начиная с половины девятого вечера в сторону Москвы и области двигались свыше 370 вражеских дронов. Основную массу целей система ПВО перехватила еще на дальних расстояниях от города.

Непосредственно на подступах к столице военным удалось ликвидировать 64 беспилотника. Собянин подчеркнул, что большая часть налета была нейтрализована силами Министерства обороны.

Ранее сообщалось, если в небе замечен дрон, главное — немедленно уйти с улицы. Укройтесь в ближайшем прочном строении, спуститесь в подвал или подземный переход. Держитесь дальше от окон, не доставайте телефон и забудьте про лифт. Автомобилистам советуют покинуть машину и искать убежище. Категорически запрещено приближаться к упавшим обломкам. Экстренный набор советуют собрать заранее: туда входят паспорт, наличные, запас воды и еды, аптечка, предметы гигиены и запасное средство связи.