ПВО отразила атаку дронов над Подмосковьем
Мэр Москвы Собянин: силы ПВО сбили 55 БПЛА на подлете к столице
Ночью 18 июля столичный регион пережил массированную воздушную атаку. О подробностях отражения налета в своем канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, военным удалось предотвратить удар по городу. Система противовоздушной обороны сработала четко: в небе были вычислены и ликвидированы семь вражеских дронов.
Сейчас основная работа ведется на земле. В местах, куда рухнули обломки сбитых аппаратов, дежурят специалисты экстренных служб. Они оценивают ситуацию и устраняют последствия инцидента.
UPD 04:40 Сбиты еще 15 БПЛА, летевших в направлении Москвы, пишет Собянин.
UPD 04:58 Еще 11 беспилотников уничтожены системой ПВО над регионом.
UPD 05:40 Количество сбитых БПЛА выросло до 55, сообщает мэр Москвы.
Ранее сообщалось, что делать при атаке БПЛА: уйдите с открытого пространства — укройтесь в капитальном здании, подвале или подземном переходе, держитесь подальше от окон, не пользуйтесь телефоном и лифтом; если вы в машине — покиньте ее. Не подходите к обломкам дрона. Заранее подготовьте «тревожный чемоданчик» с документами, деньгами, водой, едой, аптечкой, средствами гигиены и связи.