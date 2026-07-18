ПВО отразила атаку дронов над Подмосковьем

По словам градоначальника, военным удалось предотвратить удар по городу. Система противовоздушной обороны сработала четко: в небе были вычислены и ликвидированы семь вражеских дронов.

Сейчас основная работа ведется на земле. В местах, куда рухнули обломки сбитых аппаратов, дежурят специалисты экстренных служб. Они оценивают ситуацию и устраняют последствия инцидента.

UPD 04:40 Сбиты еще 15 БПЛА, летевших в направлении Москвы, пишет Собянин.

UPD 04:58 Еще 11 беспилотников уничтожены системой ПВО над регионом.

UPD 05:40 Количество сбитых БПЛА выросло до 55, сообщает мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что делать при атаке БПЛА: уйдите с открытого пространства — укройтесь в капитальном здании, подвале или подземном переходе, держитесь подальше от окон, не пользуйтесь телефоном и лифтом; если вы в машине — покиньте ее. Не подходите к обломкам дрона. Заранее подготовьте «тревожный чемоданчик» с документами, деньгами, водой, едой, аптечкой, средствами гигиены и связи.