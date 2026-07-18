Белорусы вытащили Брылина из-за океана: легенда «Нью-Джерси» возглавит минское «Динамо» и сборную

Минское «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера Сергея Брылина. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года. Параллельно Брылин будет возглавлять и сборную Белоруссии.

Сергей Брылин в качестве игрока выиграл три Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз». По окончании игровой карьеры он продолжил работать в системе «Дьяволов». С 2022 года специалист входил в тренерский штаб основной команды.

Эксперты сходятся во мнении, что в Минске сделали сильный ход, назначив Брылина.

«Очень умный в бытность игроком, мне кажется, это хорошее приобретение минского «Динамо» и вообще КХЛ. Получил опыт работы в системе «Нью-Джерси». Рад за Сергея, что он принял решение вернуться», — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, игравший с Брылиным в «Нью-Джерси».

Ранее стало известно, что нападающий Александр Барабанов станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ после подписания контракта с «Автомобилистом».