Иньиго Мартинес плюнул в Ачерби в полуфинале Лиги чемпионов

В ходе драматичного полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» возник конфликт между защитниками соперников Иньиго Мартинесом и Франческо Ачерби. Испанец плюнул в сторону игрока «Интера» после второго гола миланского клуба.

Мартинес не стал отрицать своего проступка. Он объяснил, что плюнул в сторону соперника, потому что тот отпраздновал забитый мяч прямо ему в лицо. Защитник «Барсы» отметил, что не попал в Ачерби, иначе его немедленно бы удалили.

В любом случае Мартинесу грозит дисквалификация.

Ачерби же нашел способ отомстить обидчику, а заодно и всей «Барсе». В компенсированное время он быстрее всех примчался в штрафную соперника и сравнял счет (3:3), а затем в экстратайме «Интер» вырвал победу.

В финале миланский клуб сыграет с победителем противостояния ПСЖ — «Арсенал».