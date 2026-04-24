Комика-иноагента Слепакова могут заочно арестовать в России

Комик и шоумен Семен Слепаков*, который уже давно находится в статусе иностранного агента, вновь оказался в центре громкого скандала, но на этот раз речь идет не о штрафах, а о возможном заочном аресте, пишет Super.ru.

По информации источника, следственные органы требуют применить к Слепакову эту меру за уклонение от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Поводом стали публикации в социальных сетях, которые, по версии следствия, были размещены без необходимой маркировки.

Интересно, что на фоне этих юридических баталий комик решил пересмотреть и свою финансовую политику. Из-за падения спроса на его выступления Слепаков был вынужден снизить стоимость билетов на концерты: теперь цена упала с 5,6 до 4,5 млн рублей. Более того, артист готов предоставить дополнительную скидку в 500 тыс. рублей.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.