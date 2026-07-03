Иноагент Галкин запел на украинском языке в Монако

Комик-иноагент Максим Галкин* выступил в элитном яхт-клубе Монако, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Юморист исполнил украиноязычную песню Степана Гиги «Любов то сон».

Мероприятие прошло спустя три дня после того, как у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв. Тогда ранения получили украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его любовница и их общий сын. В организации покушения подозревают СБУ.

На той же сцене выступил легендарный солист группы Modern Talking Томас Андерс. Он порадовал публику своим классическим хитом Chery‑Chery Lady.

Это уже не первое выступление Галкина перед украинской публикой. За полтора месяца комик провел два закрытых корпоратива: свадьбу бизнесмена Ники Ломиа в Каннах и день рождения модели, завоевавшей титул «Мисс Украина». На втором мероприятии компанию мужу Аллы Пугачевой составили Светлана Лобода, Екатерина Варнава и экс-резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева ушла со сцены из-за проблем со здоровьем.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.