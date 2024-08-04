Иностранный журналист попытался спровоцировать Шнайдер вопросом об СВО и получил резкий ответ

Репортер одного из западных спортивных изданий решил спровоцировать взявшую накануне серебро на ОИ-2024 в Париже в парном теннисном разряде теннисистку из России Диану Шнайдер. Для этого, как пишет Sport24, журналист, вместо вопроса про финал, спросил спортсменку на послематчевой пресс-конференции, что она думает о своем лайке пророссийского поста, поддерживающего ВС РФ.

Шнайдер мгновенно поставила репортера на место, напомнив тому, что она пришла на пресс-конференцию говорить о теннисе, а не о политике.

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», — ответила россиянка.

В воскресенье, 4 августа, в финале парного разряда Шнайдер и Андреева завоевали первые для России и в своей карьере медали Олимпиады-2024, уступив по сумме трех сетов со счетом 6:2, 1:6, 7:10 соперницам из Италии Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Уже после игры Шнайдер призналась, что совершенно не ожидала оказаться в финале и двольна результатом.