Российским журналистам не дали сфотографировать Андрееву и Шнайдер с серебром Игр

Аккредитованные на летник Олимпийские игры во французском Париже журналисты из России не смогли сделать фото на пьедестале почета с серебряными медалями Олимпиады после парного финала выступающих в нейтральном статусе российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, пишет издание Sport24.

В воскресенье, 4 августа, в финале парного разряда Шнайдер и Андреева завоевали первые для России и в своей карьере медали Олимпиады-2024, уступив по сумме трех сетов со счетом 6:2, 1:6, 7:10 соперницам из Италии Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Как пишет издание, подошедшему снять россиянок фотографу из РФ организаторами Игр было сказано, чтобы он отошел и зачехлил технику.

Ранее мы сообщали, что во избежании якобы шпионажа и кибератак некоторым журналистам из России отказали в возможности освещать Олимпийские игры в Париже.