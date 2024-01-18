Инсайдер Карпов: Круговой отказался от зарплаты в два миллиона евро в «Зените» ради перехода в ЦСКА

«Зенит» предлагал защитнику Даниле Круговому продлить контракт на улучшенных условиях, но футболист отказался и перешел в ЦСКА, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов.

По его данным, петербургский клуб был готов подписать соглашение с Круговым на пять лет с зарплатой в 2 млн евро в год.

Круговой заключил контракт с ЦСКА, за который будет выступать со следующего сезона. Контракт с армейцами заключен на четыре года с возможностью продления еще на год. При этом в ЦСКА Круговой будет зарабатывать заметно меньше, чем в «Зените».

До конца нынешнего чемпионата руководство «Зенита» сослало защитника во вторую команду.

Круговой рассчитывает, что в ЦСКА он будет получать больше игрового времени. В «Зените» в нынешнем чемпионате РПЛ футболист принял участие в 12 матчах из 18, но из них начинал игру в стартовом составе лишь в пяти.

В активе 25-летнего защитника один матч за сборную России. Он дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Кыргызстана (2:1) в сентябре 2022 года.