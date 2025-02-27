Инсайдер НХЛ рассказал, какие перемены нужны клубу Овечкина

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман порассуждал, необходимо ли клубу Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» усиление в дедлайн. Его мнение приводит Sportsnet.

7 марта наступит дедлайн обменов в НХЛ, после чего клубы уже не смогут усилить свой состав перед плей-офф.

«У них действительно есть своего рода магическая химия в этом году, и каждый ход, который они сделали в межсезонье, принес пользу. Насколько они хотят что-то менять?» — задался вопросом эксперт.

Фридман предполагает, что руководство «Вашингтона» все-таки попытается усилить третье звено кем-то вроде Скотта Лоутона из «Филадельфии». При этом эксперт призвал руководство «Вашингтона» быть крайне осторожным и не сломать командную химию.

В нынешнем сезоне «Вашингтон» сенсационно лидирует в Восточной конференции и занимает второе место во всей лиге. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в 42 играх набрал 47 (30+17) очков.

Ранее североамериканский портал Daily Faceoff поставил Овечкина на второе место в списке лучших игроков XXI века.