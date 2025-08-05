Инсайдер объяснил, как новые контракты Капризова и Макдэвида повлияют на рынок НХЛ

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о том, какое влияние новые контракты нападающих Кирилла Капризова и Коннора Макдэвида могут оказать на весь рынок НХЛ.

«Как только эти хоккеисты заключат новые контракты, думаю, в следующем сезоне многие свободные агенты подумают: "Хорошо, теперь мы видим верхнюю планку рынка". Мне проще будет найти оптимальный вариант или подходящие условия в команде, когда эти двое определятся», — сказал Фридман.

Капризову и Макдэвиду остается еще год по действующим контрактам. С 1 июля они могут заключить новые соглашения. Российский нападающий «Миннесоты» зарабатывает $9 млн в год. Ожидается, что кэпхит нового контракта Капризова будет в районе $15 млн. Годовой оклад звезды «Эдмонтона» Макдэвида в настоящее время составляет $12,5 млн. Его новый контракт наверняка станет рекордным в НХЛ. Эксперты считают, что его кэпхит составит порядка $16-17 млн, возможно, и выше.

В следующем сезоне самым высокооплачиваемым игроком НХЛ станет партнер Макдэвида по «Эдмонтону» Леон Драйзайтль с годовой зарплатой в $14 млн.