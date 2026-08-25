В ночь на 25 августа украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре Краснодарского края.

Атака пришлась на Северский район, а обломки одного из дронов рухнули на территорию железнодорожной станции Афипская. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В результате происшествия погибли два человека, еще двое получили ранения, написал глава региона. В поселке Афипский повреждены не менее десяти частных домовладений, в одном из них вспыхнул пожар. Возгорание, по имеющейся информации, также зафиксировано на площадке нефтеперерабатывающего предприятия — огонь тушат прибывшие пожарные расчеты и оперативные службы.

Ранее минувшей ночью край уже подвергался массированной воздушной атаке. Тогда обломки вражеского БПЛА упали на частный детский центр в Краснодаре, жертвами трагедии стали трое подростков.

В ответ на подобные удары российские военные наносят поражение по центрам принятия решений, складам и предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, — отмечается в сообщении. В ходе контрмер применяются ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожать любые цели как в столице Украины, так и на всей подконтрольной Киеву территории.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 августа над Невинномысском сбили беспилотники ВСУ.