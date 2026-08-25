«Краснодар» отказался от трансфера бразильского нападающего

Владелец и президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заблокировал уже согласованный трансфер 30-летнего вингера Эвертона из «Фламенго», сообщил инсайдер Иван Карпов.

По его данным, переход футболиста был уже подготовлен, «Краснодар» был готов заплатить за футболиста порядка €5 млн, но в последний момент Галицкий наложил вето на трансфер.

Возможно, руководство «Краснодара» смутила текущая форма Эвертона. В свое время футболист провел 25 матчей за национальную сборную Бразилии, но в последнее время все чаще оказывается в составе «Фламенго» на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил три мяча и сделал один ассист.

В то же время, по утверждению Карпова, «Краснодар» ведет переговоры по трансферу центрального защитника «Брагантино» Энрике.

«Краснодар» на старте сезона выиграл все пять матчей в РПЛ и возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 15 очками.