Кошмар дачника в июле: как мелкая белая мошка способна полностью уничтожить урожай в теплице

В середине лета дачники Московской области сталкиваются с массовым размножением белокрылки (белой мошки) в теплицах и парниках. Вредоносное насекомое размером до 3 мм способно дать до 15 поколений за сезон и уничтожить урожай из-за распространения сажистого грибка на липких выделениях. Эксперт по растениям Леонид Суровцев рассказал REGIONS о признаках поражения посадок, эффективных домашних, биологических и химических методах борьбы, а также о правилах профилактики для защиты теплиц. Об этом пишет RЕGIONS.