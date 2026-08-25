Кошмар дачника в июле: как мелкая белая мошка способна полностью уничтожить урожай в теплице
Фото: [Наталия Надточая/Сгенерировано нейросетью]
В середине лета дачники Московской области сталкиваются с массовым размножением белокрылки (белой мошки) в теплицах и парниках. Вредоносное насекомое размером до 3 мм способно дать до 15 поколений за сезон и уничтожить урожай из-за распространения сажистого грибка на липких выделениях. Эксперт по растениям Леонид Суровцев рассказал REGIONS о признаках поражения посадок, эффективных домашних, биологических и химических методах борьбы, а также о правилах профилактики для защиты теплиц. Об этом пишет RЕGIONS.
План борьбы с белокрылкой и профилактика в теплицах
Главные факты о вредителе и пошаговый алгоритм защиты растений:
- Особенности размножения вредителя: В условиях теплицы цикл развития занимает 23–44 дня, одна самка откладывает до 240 яиц на обратной стороне листьев. Вредитель быстро вырабатывает устойчивость к химикатам.
- Признаки поражения: Облачко белых мошек при встряхивании куста, полупрозрачные чешуйки на обороте листа, липкий налет, появление черного сажистого грибка, увядание и пожелтение листвы.
- 4 этапа комплексной ликвидации:
- Меchanical зачистка: Промывка листьев мощной струей воды, установка желтых клеевых ловушек (1–2 шт. на 10 кв. м), удаление сильно поврежденных кустов.
- Народные средства (на ранних стадиях): Опрыскивание чесночным настоем (150–200 г на 1 л воды), мыльным раствором (100–150 г на 10 л) или настоем тысячелистника/пижмы.
- Биологический метод: Выпуск энтомофагов (оса энкарзия 5–10 шт./кв. м при температуре +27…+30°C или клоп макролофус 3–5 шт./кв. м), обработка биопрепаратами («Фитоверм», «Битоксибациллин»).
- Химическая защита: Применение системных («Актара», «Конфидор») или кишечно-контактных («Актеллик») средств с обязательным чередованием препаратов.
- Профилактика: Установка москитных сеток с ячейкой 0,3–0,5 мм на форточки и двери, 2-недельный карантин для новой рассады, осенняя уборка растительных остатков и зимнее промораживание грунта.