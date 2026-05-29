Инсайдер сообщил о возможном переходе капитана «Краснодара» Сперцяна в клуб из Саудовской Аравии

Футбольный агент и инсайдер Тимур Гурцкая в программе «Это футбол, брат!» сообщил о возможном уходе из «Краснодара» капитана команды Эдуарда Сперцяна.

«Сорока на хвосте принесла готовящуюся трансферную бомбу. Наш чемпионат может покинуть один из самых ярких игроков Эдуард Сперцян. Есть предложение с Ближнего Востока, конкретно из Саудовской Аравии, еще конкретнее — из топ-3 клубов Саудовской Аравии», — сказал Гурцкая.

Он отметил, что Сперцяну понравились финансовые условия этого предложения, осталось согласовать вопрос с «Краснодаром». По данным инсайдера, Сергей Галицкий может отпустить футболиста, учитывая его заслуги перед клубом.

25-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 42 матча за клуб во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 17 передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн.

После суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» уступил «Спартаку», Сперцян допустил, что сыграл свой последний матч за «быков».