«Интер Майами» с Месси и другими экс-игроками «Барселоны» потерпел разгромное поражение в МЛС

В очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Орландо Сити» и потерпел крупное поражение — 0:3.

В составе «Орландо» отлиились Луис Мурьель, Марко Пашалич и Дагюр Тоурхалльссон.

Бывшие звезды «Барселоны» в составе клуба из Флориды — Лионель Месси, Луис Суарес, Хорди Альба и Серхио Бускетс — отыграли весь матч.

«Интер Майами» не побеждает в трех турах подряд и опустился на шестое место в Восточной конференции. У команды Месси 22 очка в 13 матчах. «Орландо» набрал 24 балла и располагается строчкой выше.

Ранее нападающий «Зенита» Александр Соболев ударом через себя принес команде победу в матче с «Ростовом» (1:0) и оставил петербуржцев в чемпионской гонке. За тур до окончания чемпионата России «Зенит» отстает на одно очко от лидирующего «Краснодара».