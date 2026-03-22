«Интерес начинается с живого опыта»: в Химках отметили 96-летие МАИ

В 2026 году Московский авиационный институт празднует 96 лет со дня своего основания. Химкинский Дом юного техника «Интеграл», который на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с вузом, провел в честь этой даты праздничное мероприятие. Оно собрало вместе воспитанников учреждения, педагогов и представителей общественности.

Участникам встречи поведали об истории легендарного вуза, его роли в становлении авиационной и космической промышленности, а также организовали практический мастер-класс по авиамоделированию. Юные гости не только расширили кругозор, но и смогли применить полученные знания на деле — самостоятельно сконструировали модели летательных аппаратов.

«МАИ — это символ инженерной мысли и научного прогресса нашей страны. Сегодня особенно важно сохранять преемственность поколений, чтобы молодежь не просто знала историю, но и чувствовала свою причастность к будущему отечественной науки и технологий», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Особый отклик у ребят вызвала именно практическая часть: работа над созданием моделей позволила им наглядно познакомиться с основами аэродинамики и увидеть, как теоретические выкладки обретают форму в реальных конструкциях. Такой подход помогает пробуждать у детей интерес к техническим дисциплинам и формировать инженерное мышление с ранних лет.

«Очень важно создавать для детей такие условия, в которых обучение становится увлекательным и живым процессом. Через подобные мероприятия мы поддерживаем интерес к науке, раскрываем потенциал ребят и помогаем им сделать первые шаги в выборе будущей профессии», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, серия праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею МАИ, вновь подтвердила: тяга к науке и технике рождается из личного опыта, живого вдохновения и возможности попробовать себя в деле. Именно так и взращивается новое поколение исследователей и инженеров.

