«Музыка под пулями»: депутат Монастырская и активные жители Химок провели творческий вечер в честь дня рождения Рихтера

Инициативу поддержали школьники, активисты городского округа и приглашенные гости. Объединяющей силой встречи стала музыка — та самая, что когда-то звучала в промерзших землянках и среди руин разрушенных городов, даря людям надежду в самые мрачные дни. Задала тон мероприятию депутат муниципального совета, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

«Святослав Рихтер — это не просто имя на афише, это целая эпоха в мировой культуре и пример невероятного гражданского мужества. Он играл не ради славы или наград, а ради людей. Его концерты на фронте, в госпиталях, в блокадном Ленинграде стали символом того, что искусство способно победить смерть и страх. Для нас важно знать и помнить таких титанов духа, ведь их жизнь — это урок служения своему народу», — отметила Инна Монастырская.

Присутствующим открыли малоизвестные страницы биографии маэстро. Гости узнали, как Рихтер, невзирая на смертельную опасность, выступал под обстрелами перед изможденными жителями блокадных городов и бойцами, поднимая их дух своей игрой. Пианист был убежден: искусство необходимо человеку не только в мирное время, но и в самой гуще военных испытаний.

«Сегодня, когда в некоторых недружественных странах предпринимаются циничные попытки "отменить" русскую культуру и вычеркнуть наших гениев из мировой истории, нам особенно важно громко говорить о наших выдающихся деятелях. Святослав Рихтер — это достояние человечества, и мы обязаны защищать память о нем, передавая её нашим детям», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Кульминацией творческого вечера стало живое исполнение произведений из репертуара Рихтера. Классические композиции, прозвучавшие в зале, позволили слушателям на мгновение прикоснуться к той самой атмосфере высокого искусства, которой великий музыкант служил всю жизнь.

