Инвестиции и стандарты: турэксперт раскрыл, как расширение «Золотого кольца» изменит туризм

Легендарное «Золотое кольцо России» готовится к масштабному обновлению. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что маршрут увеличится на 49 новых пунктов. Это не просто расширение географии, а стратегический шаг, который может изменить внутренний туризм. Как отмечает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, сам по себе статус национального маршрута не гарантирует мгновенного наплыва туристов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, вряд ли кто-то отправится в многодневное путешествие по всем 49 новым точкам. Однако само включение в «Золотое кольцо» работает как мощный знак качества. Для туриста это обещание единого стандарта: понятной навигации, проверенного уровня сервиса в отелях и кафе, грамотного сопровождения. Это упрощает выбор и повышает доверие к прежде не самым раскрученным направлениям.

Турэксперт добавил, что последствия такого расширения носят комплексный характер. Для территорий это шанс выйти на федеральный уровень, привлечь инвестиции в инфраструктуру и увеличить налоговые поступления. Для местных туроператоров — возможность включиться в большой национальный проект, получив доступ к федеральным платформам продвижения и пиару. Все это создает синергетический эффект, постепенно повышая привлекательность регионов в глазах путешественников.

По его мнению, новая география «Золотого кольца» — это не просто список новых городов на карте. Это долгосрочная инвестиция в развитие внутреннего туризма, которая через стандартизацию сервиса и централизованное продвижение призвана раскрыть потенциал десятков исторических мест, превратив их из точек на маршруте в полноценные и комфортные направления для отдыха.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья смогут воспользоваться новым разделом о «Золотом кольце» на платформе RUSSPASS.